Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu açıkladı: 300 bin kişi askere çağrılacak

RUSYA'da kısmi askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş açıklamalar geldi. Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Şoygu göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını belirten Şoygu, göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu. Şoygu, Rusya’da istenmesi halinde göreve çağrılabilecek 25 milyona yakın yedek asker bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kiev'de 150 batı askeri uzmanı var

Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Kimler göreve çağrılacak?

Bakan Şoygu, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi. Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmı seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.

Rusya 5 bin 937 asker kaybetti

Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.