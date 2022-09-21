Miss Turkey 2022'de Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! İşte 2022 Türkiye güzellik kraliçesi

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 2022'nin Türkiye güzeli belli oldu. 20 finalistin güzellik tacı için yarıştığı muhteşem gecede jüri koltuğunda Türkiye eski güzelleri Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi isimler yer aldı. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı. İşte Türkiye'nin en güzel kızının belli olduğu gece yaşananlar...

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Her yıl Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasında 2022 yılının kazanan isimleri belli oldu. Miss Turkey 2022'de birbirinden güzel 20 finalist birinci olmak için yarıştı. Muhteşem gecede yarışmayı kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim belli olurken, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı. İşte Miss Turkey 2022'de yaşananlar...

Büyük finali Berfu Yenenler sundu

Miss Turkey 2022 yarışması dün akşam yapıldı. 2022 yılı Miss Turkey jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar gibi isimler otururken gecenin sunuculuğunu geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler üstlendi.

Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi

Miss Turkey 2022'de yüzlerce aday arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi. Muhteşem finalin sonunda 19 numara ile yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2022 Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Nursena Say, tacını Dilara Korkmaz'ın elinden aldı.

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu.

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, tacı geçen yılın kazananı Şira Sahilli'den aldı.

Miss Universe 2022, 5 numara Aleyna Şirin oldu.

Miss Turkey birincisi olan Nursena Say, ülkemizi bu sene Miss World'de temsil etmeye hak kazandı. İşte dereceye giren ilk 3 isim...

İşte Miss Turkey 2022 finalistleri ve bilgileri

1 numara Hande Deniz Uluğ - Boy: 1.85 Yaş: 21 Üsküdar üniversitesi reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisi

2 numara Gizem Koşar - boy: 1.81 Yaş: 18 Bahçeşehir üniversitesi diş hekimliği 1. sınıf öğrencisi

3 numara Derya Çetinkaya - Boy: 1.77 Yaş: 22 Vrije universiteit brussel hukuk 1. sınıf öğrencisi

4 numara Esil Kaya Boy: 1.77 Yaş: 19 Beykent üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü 2.sınıf öğrencisi

5 numara Aleyna Şirin - Boy: 1.76 Yaş: 21 Özyeğin üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisi

6 numara İrem Su Kahramantürk - Boy: 1.79 Yaş: 20 Samsun özel tekev anadolu lisesi mezunu

7 numara İlayda Üstün - Boy: 1.78 Yaş: 23 Kadir has üniversitesi reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisi

8 numara Selin Erberk Gurdikyan - Boy: 1.78 Yaş: 23 Florıda ınternatıonal unıversıty tıp fakültesi son sınıf öğrencisi

9 numara İpek Arsu - Boy: 1.73 Yaş: 20 Akdeniz üniversitesi büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu

10 numara Selver Mira Atagül - Boy: 1.72 Yaş: 23 Marmara üniversitesi tekstil mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisi

11 numara Nil Dizdar - Boy: 1.73 Yaş: 23 Yaşar üniversitesi müzik bölümü jazz vokal 4. sınıf öğrencisi

12 numara Tuana Kurt - Boy: 1.75 Yaş: 24 Bahçeşehir üniversitesi özel hukuk yüksek lisans öğrencisi