Uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkmıştı! Şeyma Subaşı'na büyük darbe geldi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte bir partideyken uyuşturucu kullandığı görüntüler medyaya sızmıştı. Sıza görüntülerden sonra test yaptıran Subaşı'ya büyük bir darbe daha geldi. İşte ayrıntılar...

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Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak ortaya çıkan bazı görüntüleri sosyal medyada ve magazin gündeminde bomba gibi patladı. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Subaşı resmen oka tutuldu.

Acun kızını aldırdı

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşen Subaşı, herkesten büyük tepki topladı. Uyuşturucu madde kullanırken görüntülerin bütün mecralarda yayılmasının ardından ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, özel jetini göndererek kızı Melisa'yı annesinin yanından aldırdı aldırdı.

Test yaptırdı

Subaşı yayılan görüntülerin ardından iddia edilen durumu inkar edip, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda test yaptırdı. Testin sonuçlarına ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı. Yapılab açıklamada ise, Subaşı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

İşinden oldu

Ancak Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve fenomen Subaşı, uyuşturucu testinin negatif çıkmasına rağmen işinden oldu. Ünlü bir spor giyim markasının kreatif direktörlüğünü üstlenerek yeni koleksiyonu tanıtacak olan Şeyma Subaşı, markanın anlaşmayı iptal etmesiyle resmen şoka uğradı. Kızının, yanından alınmasının ardından anlaşmalı olduğu markanın sözleşmeyi iptal etmesi Şeyma Subaşı'na ikinci vurgun oldu.

''Tanıtımı erteledik''

Şeyma Subaşı'nın anlaşma yaptığı ve uyuşturucu madde kullanırken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından anlaşmayı iptal eden marka tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Şeyma Subaşı'nın test sonucu

Mısırlı sevgilisi Meedo ile bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri sosyal medyada ve magazin kulislerinde olay olmuştu. Görüntüler büyük yankı uyandırırken Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, sosyal medya hesabından basına bir açıklama yaptı. Emek Emre, müvekkili Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

''Maddi manevi tazminat davası''

Söz konusu görüntülerin müvekkilinden habersiz çekildiğini ve rızası olmadan paylaşıldığını söyleyen Emek Emre "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" dedi.