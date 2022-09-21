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Şamil Tayyar: Süleyman Soylu seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını herkese söyledi

Şamil Tayyar: Süleyman Soylu seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını herkese söyledi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın "Süleyman Soylu 2023 seçimleri sonrası siyaseti bırakıyor" bombasını patlatmıştı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da benzer açıklama geldi. Tayyar, "Soylu bakanımız özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerini AK Parti'nin kazanması durumunda siyaseti bırakacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın patlattığı bomba haber gündemin ilk sıralarına yerleşirken, AK Pati MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağı açıklamasına destek geldi. 

Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soylu Bakanımız işini iyi yapan, başarılı, kamuoyu algısı çok yüksek biri. Siyasette bu durum, çoğu kez fitne kaynağıdır. Özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler." ifadelerini paylaştı. 

Hadi Özışık ne demişti? 

Ümit Özdağ'ın "Süleyman Soylu parti kurmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da ofisler tuttu, çalışmalara başladı" iddiası üzerine Hadi Özışık iddianın "Perde Arkası'nı şöyle aralamıştı:

- Süleyman Soylu konusunda en iyi kulis bilgisi alan gazeteci benim. Süleyman Soylu'nun parti kurmak gibi bir niyeti yok. Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece onun karşısına çıkıp siyaset yapacağını kim söylüyorsa yalan söylüyor...

- Çünkü Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyaseti bırakma kararı aldı. 2023 seçimlerini AK Parti kazanır, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Süleyman Soylu siyasetten çekilecek.

- Bu bir duyum değil, bu kesin bilgi... Süleyman Soylu, 2023 seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edecek...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir görev tevdi ederse teşekkür edip kenara çekilecek...

- 2023 seçimlerinde bir aksaklık olur da Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybederse Süleyman Soylu, AK Parti için gecesini gündüzüne katarak siyaset yapmaya devam edecek...

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