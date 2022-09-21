Kar ve soğuk fena geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası alarm veriyor bu geceye dikkat İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Resmen donacağız. Bazı şehirlere senenin ilk karı düşecek. Öte yandan 17 ilde sağanak yağış var. Uzmanlar yarından itibaren tam bir sonbahar havasının etkili olacağını söylüyor. İstanbul'da sıcaklık perşembe gündüz 14/16 , gece 10/11 derece olacak. Uludağ ve Ardahan'da kar geçişleri var.