Kar ve soğuk fena geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası alarm veriyor bu geceye dikkat İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, bazı şehirler de kar yağışı bekleniyor. Kışlıkları çıkarın işte son durum...
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Resmen donacağız. Bazı şehirlere senenin ilk karı düşecek. Öte yandan 17 ilde sağanak yağış var. Uzmanlar yarından itibaren tam bir sonbahar havasının etkili olacağını söylüyor. İstanbul'da sıcaklık perşembe gündüz 14/16 , gece 10/11 derece olacak. Uludağ ve Ardahan'da kar geçişleri var.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Ankara ve İç Anadolu'da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-24 Eylül Cumartesi gecesi Ardahan'da kısa süreli kar geçişi var. Ardahan geceleri 0 derecenin altına düşecek. Uludağ'da kar Perşembe öğlen başlar. Kar küçük taneli yağar.