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Hocamız o kadar temiz ki, CIA bile referans verebiliyor Nedim Şener o diyaloğu paylaştı

Hocamız o kadar temiz ki, CIA bile referans verebiliyor Nedim Şener o diyaloğu paylaştı

Yazar Nedim Şener, ABD Başkanı’nın evini FBI’a bastıran ABD Adalet Bakanlığı'nın FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili bir işlem yapmamasının nedenini yazdı.

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Türkiye Adalet Bakanlığı’nın 2016’dan beri 27 ayrı suçtan 7 ayrı iade dosyası yolladığı ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğin kapısını çalmaması tepkilere yol açtı.

FETÖ'nün gerçek yüzünü ilk ifşa eden kalemlerden biri olan Nedim Şener, Gülen'in ABD'de neden dokunulmaz olduğunu kaleme aldı.

Şener, "Bunun tek bir sebebi var; CIA yani Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı mensuplarının referansı ile ABD’de vize alıp kalan birisini ne ABD Adalet Bakanlığı ne de FBI soruşturabilir ya da iade edebilir. " diye yazdı.

George Fidas-Graham Fuller

2009 yılında, “Ergenekon Belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat” isimli kitabı yayınladığına dikkat çeken yazar, o dönem bir Zaman gazetesi çalışanına yönelttiği soru ve aldığı ilginç cevabı aktardı:

"Tamamen resmi belge ve raporlara dayanarak hazırladığım kitapta, FETÖ elebaşının Amerika’da vize alması için referans mektubu yazanlar arasında CIA’de Merkezi İstihbarat Analizi Direktörü olarak görev yapan, George Fidas ile yine eski bir CIA görevlisi olan ve ABD Ulusal İstihbarat Konseyi üyeliği gibi üst kademe bir göreve kadar yükselmiş olan Graham Fuller’in olduğunu da hatırlatmıştım.

2009’da FETÖ’nün Zaman gazetesinde çalışan birisiyle kitabı konuşurken, “FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’de CIA referansıyla kalmasına ne diyorsun?” diye sormuştum.

Aldığım cevap şu oldu: “Hocamız o kadar temiz ki, CIA bile referans verebiliyor.”

Gördüğünüz gibi mankurtlaşmış FETÖ’cüler için değişen bir şey yok; dün CIA referansını, bugün de işlediği suçları savunuyorlar. Suç örgütü, terör örgütü üyesi olmak da böyle bir şeydir zaten.

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