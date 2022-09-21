Cezayir Türk'ün sevdiği tatlı olay oldu! Bu lezzet favoriniz olacak: İşte ballı çak çak tatlısı tarifi ve yapılışı!

Rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterlerle ve başarılı performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk karakteriyle izleyici ile yeniden buluştu. Yayınlanan ilk bölümün ardından oldukça ses getiren Cezayir Türk karakterinin en çok sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi merak edilip, internette araştırılmaya başlandı bile. Peki ballı çak çak tatlısı tarifi ne ve nasıl yapılır?

Abone ol

Usta oyuncu Oktay Kaynarca son olarak ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyiciyle buluşmuştu. Kurtlar Vadisi, Adanalı dizilerinde canlandırdığı karakterlerle sevenlerinin gönlünde taht kuran Kaynarca yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam" ile dün akşam yeniden ekranlara geri döndü.

Ballı çak çak tatlısı olay oldu

Oktay Kaynarca'nın dizede hayat verdiği Cezayir Türk karakterinin en çok sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı adeta olay oldu. Ballı çak çak tatlısını duyanlar tarifini ve nasıl yapıldığı araştırmaya başladı. İşte ballı çak çak tatlısının en kolay ve pratik tarifini sizler için derledik...

Ballı çak çak tatlısı tarifi için gerekli malzemeler

Hamur için;

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

6 yemek kaşık dolusu un

1 kabartma tozu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbet için;

4 yemek kaşık dolusu bal

3 yemek kaşığı şeker

İçi için;

Yer fıstığı yada iri doğranmış ceviz

Ballı çak çak tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Ballı çak çak tatlısı tarifini yapmaya ilk olarak yumurtalarımızı bir kabın içerisinde eklediğimiz şeker ve tuz ile çırparak başlıyoruz. Güzelce çırptıktan sonra ayrı bir kaba alarak içerisne un ve kabartma tozunu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar hamur gibi yoğuralım. Hazırladığımız bu hamuru 1 saat kadar dinlendirelim. Hamurumuzu dinlendirdekten sonra iki parçaya bölerek, merdane yardımıyla 4mm kalınlığında açalım. Açtığımız hamuru 4cm genişliğinde şeritler halinde keselim. Daha sonra uzunlamasına erişte şeklinde keserek daha önce ocakta kızdırdığımız yağlı tavamızın içerisinde alarak karıştırarak güzelce kızartalım. Hamurlarımız kızardıktan sonra onları geniş bir kabın içine alalım ve artık balımızı eritmeye başlayabiliriz. Bir tencereye balı dökelim ve çok kısık ateşte eritelim ve şekeri ilave edip karıştırarak 2 dakika boyunca kaynatalım. Yer fıstığı kızarttığımız hamurlara ilave edip sonra sıcak şerbeti eşit şekilde üzerine döküp karıştıralım sonra bir geniş tabağa alalım ve servis yapalım. Afiyet olsun.

Ballı çak çak tatlısı nereye ait?

Adı tatar tatlı olarak da bilinen ballı çak çak tatlısı Özbekistan'ın meşhur tatlısı ve Kazakistan mutfağına aittir.