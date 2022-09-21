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Tüketici hakem heyetine başvuru şartlarında değşiklik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketici hakem heyetine başvuru şartlarında değşiklik

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya yükseltildi. Başvurularda ilave süre 6 aydan 3 aya düşürüldü. Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.

Heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlendi ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verildi.

Tebligatlarda diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlandı ve elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirildi.

İlave süre 3 ay düşürüldü

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda ilave süre 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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