Bir bu eksikti Eşcinsel İmam geliyor ortalık karıştı! İstanbul'da sahneye çıkacak kimdir bu adam?

İSTANBUL'da düzenlenecek olan bir konferans gündeme oturdu. Ekrem İmamoğlu'nun eşinin de konuşmacı olduğu Brand Week Festivali'nde 'Eşcinsel İmam' sahneye çıkacak. Fransa'da eşcinseller derneği kuran imam Dr. Ludovic Mohamed Zahed'in konuşmacı olarak davet edilmesi tepki aldı. Eşcinsel İmam'ın sahne alacağı festivalin sponsorları da hedefe konuldu. Peki kimdir bu "Eşcinsel İmam"Mohamed Zahed?

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Fransa'da yaşayan Cezayir asıllı Dr. Ludovic Mohamed Zahed, Avrupa'da eşcinsel imam olarak lanse edildi. Dr. Ludovic Mohamed Zahed'in İstanbul'da bir konferansa davet edilmesi onu Türkiye gündemine soktu. Zorlu Center'de 7-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen Brad Week festivaline katılacak olan Dr. Ludovic Mohamed Zahed, konuşmacı olarak sahne alacak. Eşcinsel İmam Mohamed Zahed, ile birlikte festival konferansında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak yer alıyor.

Tuğçe Kazaz : Bir bu eksikti

Eşcinsel imamın İstanbul'a gelecek olması sosyal medyayı karıştırdı. Hafta sonundaki eşcinsel karşıtı gösteriye liderlik eden Tuğçe Kazaz, eşcinsel imamın Türkiye'ye davet edilmesine tepki gösterdi. Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

-Bir bu eksikti, şimdi de "Eşcinsel İmam" Bu İslam’a hakarettir, dinin menettiğini imam ile ifade etmek dinimizi alenen aşağılamaktır. Devletimiz bu çirkinliğe izin vermemeli ve artık yasa çıkmalı; dini, devleti ve aileyi hedefe koyan lobilerin sapkınlık propogandası yasaklanmalı!

Kimdir bu eşcinsel imam Mohammed Zahid?

Dr. Ludovic Mohamed Zamed Fransız vatandaşı. Ancak aslen Cezayirli. Fransa ve Avrupa ülkelerinde "eşcinsel imam' olarak lanse edildi. Fransa'da yaşayan eşcinsel imam Mohamed Zamed, 2010 yılında LGBT Müslüman derneği HM2F'yi kurdu. Cezayir'de doğan Mohamed Zamed, ergenlik dönemini Fransa'da geçirmiş. 17 yaşında eşcinsel kimliği kabul eden Mohamed Zahed, o dönemde Budizme inanıyor. 27 yaşına geldiğinde İslam dinine geri döndüğünü söyleyen Mohamed Zahed, ilk eşcinsel imam olarak kendini piyasaya sunuyor. 19 yaşında AIDS olan Mohamed Zahed, “2010'da Fransa'nın Eşcinselleri Musulmans (HM2F) derneği kurarak maneviyata döndüğümde bu çağrışımsal deneyimi kullanmaya başladım.” diyor. 2012 yılında Paris'te "ten rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun" herkese açık bir "kapsayıcı cami" açan Mohamed Zahed, halkın kendisinden imam olmasını istediğini iddia ediyor.

Eşcinsel evliliği bir lütufmuş

45 yaşındaki eşcinsel imam Mohamed Zahed için Avrupa'nın proje adamı deniyor. "Kendisini sınırları olmayan imam' olarak niteleyen Mohamed Zahed'i ana vatanı Cezayir tamamen dışlamış durumda. Eşcinsellerin evlenmelerini tasvip eden Mohamed Zahed, bunu bir "lütuf" olarak niteliyor.

Eşcinsel imamın 7-11 Kasım tarihlerindeki Brand Week'e davet edilmesi, konferansın sponsorlarına yönelik tepkilere de sebep oldu. Sosyal medyada sponsor kurumlar hedefe konuldu.