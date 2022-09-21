Bu kez torpilsiz oldu Miss Turkey güzeli Nursena Say kimdir mesleği ne? İlk üçteki bir isim bomba
TURKİYE 2022 güzelinin seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı. 20 Eylül akşamı 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Her yıl torpillerle gündeme yarışmada Nursena Say favori isimdi. Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı da olaydı. Peki Türkiye güzeli seçilen Nursena Say kimdir aslen nereli eğitimi ne? İşte Miss Turkey finalistlerinin eğitimleri ve Türkiye güzeli Nursena Say...
TÜRKİYE'nin 2022 yılı güzeli 20 Eylül 2022 akşamı yapılan final yarışmasıyla belirlendi. Türkiye Güzeli Nursena Say oldu. Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de jürilik yaptığı Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi gündeme oturdu. Her yıl torpil iddiaları ile gündeme gelen Miss Turkey'da bu yıl 19 numara ile yarışan Nursena Say 'torpilsiz' birinci oldu deniyor. Miss Turkey yarışması geçtiğimiz yıllarda estetikli güzel skandallarıyla da gündem olmuştu. Türkiye eski güzeli Neşe Erberk 'in kızı Selin Erberk Gurdikyan da yarışmaya katılmıştı. Peki 8 numarayla yarışan Selin Erberk kaçıncı oldu? Türkiye 2022 güzeli olan 19 numara Nursena Say kimdir nereli, eğitimi nedir? İşte Türkiye güzeli Nursena Say ve diğer finalistler...
Komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Sosyal medyada favori olarak gösterilen güzellerden bazıları dereceye giremedi. Miss Turkey 2022 yarışmasına başvuran 100 kişinin içinden belirlenen 20 finalist arasından birinciyi aralarında Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 jürisi belirledi.
Neşe Erberk'in kızı dereceye girdi mi?
Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı 20 finalist arasında yer alıyordu. 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan yarışmasında favori olarak görülen isimlerden biriydi.
Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan, yarışmada derece alan isimlerden oldu. Selin Erberk Gurdikyan Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Selin Erberk, 1.78 boyunda. Selin Erberk Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.