Bu kez torpilsiz oldu Miss Turkey güzeli Nursena Say kimdir mesleği ne? İlk üçteki bir isim bomba

TÜRKİYE'nin 2022 yılı güzeli 20 Eylül 2022 akşamı yapılan final yarışmasıyla belirlendi. Türkiye Güzeli Nursena Say oldu. Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de jürilik yaptığı Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi gündeme oturdu. Her yıl torpil iddiaları ile gündeme gelen Miss Turkey'da bu yıl 19 numara ile yarışan Nursena Say 'torpilsiz' birinci oldu deniyor. Miss Turkey yarışması geçtiğimiz yıllarda estetikli güzel skandallarıyla da gündem olmuştu. Türkiye eski güzeli Neşe Erberk 'in kızı Selin Erberk Gurdikyan da yarışmaya katılmıştı. Peki 8 numarayla yarışan Selin Erberk kaçıncı oldu? Türkiye 2022 güzeli olan 19 numara Nursena Say kimdir nereli, eğitimi nedir? İşte Türkiye güzeli Nursena Say ve diğer finalistler...