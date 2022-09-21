Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaşımı olay oldu!

A Milli Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ebrar Karakurt'un yıldızı oynadığı reklam filmleriyle parladı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcunun bir dönem sevgilisi İmge ile yaşadığı aşk ve olaylı bir şekilde ayrılması oldukça konuşulmuştu. Karakurt'tan ayrılan İmge yeni sevgilisi Buse Plan ile Amsterdam sokaklarında dudak dudağa öpüştüğü fotoğrafı paylaşarak adeta Ebrar Karakurt'a nispet yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra fenomen Buse Plan ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgili İmge sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Amsterdam sokaklarında aşka gelen İmge ve Buse'den yine çok konuşulacak bir poz daha geldi.

Aşklarını gizlemiyorlar

Kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşka yelken açtı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yeni sevgilisi fenomen Buse Plan ile çekilen pozlarını paylaşan İmge tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çift yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gizlemiyor.

Amsterdam sokaklarında aşka geldiler

Ebrar Karakurt'tan sonra aradığı aşkı Fenomen Buse Plan'da bulan İmge Amsterdam sokaklarında aşka geldi. Tatil için gittikleri Amsterdam'da romantik pozlarını paylaşan çift, dudak dudağa öpüştükleri o kareyide takipçileri ile paylaşmaktan geri kalmadı. İmge'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. İmge'nin takipçileri, "Evlenin artık", "Amsterdam aŞıklar şehri mükemmel seçim", "Bebişler yaaa" gibi yorumlarda bulundular.

İşte İmge'nin o çok konuşulan paylaşımı;

Ayrılık sonrası atışmaları olay oldu

A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt'un İmge ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebrar ve İmge ikilisinin ayrılıkları da bir o kadar gündeme gelmiş, sosyal medyadaki atışmaları olay olmuştu.

"Kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor"

İmge, Ebrar'dan ayrılıp Devin isimli bir fenomenle sevgili olduktan sonra Ebrar'a gönderme yaparak, "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" demişti.

İmge, Ebrar'ın kendini hedef gösterdiğini ve kadınları aşağılıyor iddialarının ardından sessizliğini bozan başarılı voleycu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" diyerek eski sevgiliye flaş bir gönderme yamıştı. Daha sonra İmge ise, "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" ifadelerini kullanmıştı.

Ebrar Karakurt kimdir?

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan ve Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.