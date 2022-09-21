Sadece yazın güneş kremi kullananlar dikkat! Bunları duyunca her mevsim kullanacaksınız

Çoğu insan genellikle sadece yaz aylarında güneş kremi kullanır. Sadece plaja gittiklerinde ya da uzun süre güneşte kaldıklarında güneş kremi kullanmak gerektiğini düşünürler. Ancak bu durum farkında olmadan ciltlerine zarar verir. Güneş kremini sadece yaz mevsiminde değil diğer mevsimlerde de kullanmak gerekir. Bunları öğrendiğinizde her mevsim güneş kremi kullanacaksınız.

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Çoğu kişinin sadece yaz aylarında güneşten korunmak için kullandığı güneş kremi, aslında her mevsim kullanılmalıdır. Özellikle kış aylarında güneş daha yakıcı olabilir. Sziler için derlediğimiz bu yazıda güneş kreminin yararlarından bahsettik. Siz de bunları öğrendiğinizde güneş kremini her mevsimde kullanmaya başlayacaksınız. İşte güneş kreminin faydaları...

Cildin erken kırışmasını engeller

Etkili güneş kremi UVA ve UVB ışınlarını engeller. Ultraviyole (UV) ışınlarının iki türü vardır: ultraviyole A ve ultraviyole B. UVA ışınları, yaşlanma sürecini hızlandırırken cildin derinliklerine etki ederek kırışıklıklara ve cilt renginin bozulmasına yol açar. UVB ışınları ise tam tersine güneş yanığına sebep olan ışınlardır. Her gün kullanıldığında, yukarıda belirtilen niteliklere sahip iyi ve etkili bir güneş kremi cildi bu zararlı ışınların her ikisinden de iyi bir şekilde koruyabilir ve cilt tonunuzun eşit kalmasını, cildinizin kırışmamasını sağlar.

Güneş yanıklarını önler

Güneş ışınlarının yıkıcı etkileri cilde çok büyük hasarlar verebilir. Güneş ışınlarından dolayı ciltte oluşan yanıklar kısa süre içinde geçmez. Hatta kalıcı bile olabilir. Cildin katmanlarına ultraviyole ışınları derinden etki ederek hücre hasarına yol açar. Cildin güneşin ultraviyole ışınlarına tepkisi güneş yanıklarına sebebiyet verir. Güneş ışığı ve ısı görülebilir ve hissedilebilir, ancak UV radyasyonu olamaz. Derideki radyasyon yanıkları güneş yanığını içerir. Güneş yanığının uzun süreli etkileri, kırışıklıklara ek olarak cilt kanseri geliştirme olasılığını taşır. Cilt kanserinin en tehdit edici formu olan melanom bu kategoriye girer. Güneş kremi kullanarak tüm bu ciddi sorunlara karşı cildinizi koruyabilirsiniz.

Ton eşitsizliklerini giderir

Cilt yapısı gereği çok hassastır. Eğer cildinizi yeterli olacak şekilde koruyamazsanız çevresel faktörlerden dolayı cildinize leke problemleri ortaya çıkabilir. Özellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kaldığınızda ve cildinizi güneşten koruyamadığınızda kalıcı koyu lekeler ortaya çıkabilir. Güneş kremlerinin bir diğer etkisi, ciltteki melanin seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Bu sayede ciltteki istenmeyen güneş lekelerinin de oluşumunun önüne geçilmiş olur.

Güneş kremi kullanırken dikkat!

- Güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden cildinizi korumak için sadece yaz aylarında değil, her mevsim güneş kremi kullanmanız önerilir.

- Güneş kreminizin her zaman elinizin altında olması gereken bir üründür. Etkili bir koruma istiyorsanız güneş kremini sadece yüzünüze değil tüm vücudunuza sürmelisiniz. 30 veya daha yüksek koruma özelliği olan güneş kremlerini kullanmanız önerilir.

- Güneş koruyucudan en iyi şekilde faydalanabilmek için dışarı çıkmadan en az 10 dakika önce cilde uygulanmalı ve iki saatte bir tazelenmelidir. Çünkü iki saat sonra krem, etkisini genelde kaybeder.

- Sürekli makyaj yapan biriyseniz, makyajınızı yapmadan önce güneş kremini sürmeniz ardından da nemlendirici ve diğer makyaj malzemelerinizi uygulamanız önerilir. Mevsim ne olursa olsun bu rutinin düzenli olarak uygulanması önemlidir.