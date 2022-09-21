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DSÖ bitişin yakın olduğunu duyurmuştu! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan'dan heyecanlandıran açıklama

DSÖ bitişin yakın olduğunu duyurmuştu! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan'dan heyecanlandıran açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, daha önce Kovid-19'un pik yaptığı her dönem yeni bir varyantla mücadele edildiğini anımsatarak, "Son aylarda yeni bir varyant söz konusu değil." dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı, 5-11 Eylül aralığına ait haftalık Kovid-19 verilerinde vaka sayısının 22 bin 441, vefat sayısının 89, iyileşen sayısının ise 25 bin 143 olarak kayda geçtiğine işaret eden Turan, "Ağustos başında vaka sayılarında ciddi bir artış olmuştu, bu bayram sonrasının bir yansımasıydı. Fakat bugüne geldiğimizde hastaneye ve özellikle polikliniklere başvuran hasta sayılarında anlamlı ölçüde azalma oldu. Buna paralel, yoğun bakım ve hastane yatışları da azaldı. Hastanemiz özelinde yüzde 35-40 civarında bir azalış söz konusu." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin, "Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceği"ne ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Turan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Salgının sonuna yaklaşma ihtimalimiz söz konusu"

"Bugüne kadar Kovid-19'un her pik döneminde başka bir varyantla mücadele ettik. Virüs daha fazla bulaşabilmek, hastalık yapabilmek adına sürekli kendini değiştiriyordu. Son aylarda ise sık, yeni bir varyant söz konusu değil. DSÖ'nün de bildirdiği gibi, varyantların ortaya çıkmaması bizim için umut vaat eden bir durum. Salgının sonuna yaklaşma ihtimalimiz söz konusu, beklentilerimiz ve umudumuz da bu yönde. Çünkü yeni bir varyantı henüz görmedik."

 "Bireysel önlemler, mevsimsel grip açısından da koruyucu"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Turan, bireysel önlemlerin, Kovid-19'un sadece pik dönemlerinde değil, genel olarak yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sadece Kovid-19 için değil, diğer mevsimsel grip etkenleri açısından da bireysel önlemler ön planda tutulmalı." diyen Turan, kış aylarında, Kovid-19 harici diğer viral enfeksiyonların arttığına işaret etti.

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