Kraliçe II. Elizabeth hakkında hayrete düşüren 10 gerçek! Kahvaltıda eksik olmayan özel yumurta tarifine bakın

Dünya tarihinin en uzun tahtta kalan ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth dün son yolculuğuna uğurlandı. Haberglobal'de yer alan habere göre dünya medyası günlerdir Kraliçe'nin ölümüyle çalkalanırken, Kraliçe ile ilgili bilinmeyen pek çok ayrıntı da ortaya çıktı.