Kraliçe II. Elizabeth hakkında hayrete düşüren 10 gerçek! Kahvaltıda eksik olmayan özel yumurta tarifine bakın
70 sene tahtta kalan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki az bilinen gerçekler sizi de şaşırtacak. Kahvaltısındaki özel yumurta tarifi olmazsa olmazıymış, her sabah güne gayda eşliğinde uyanırmış.
Dünya tarihinin en uzun tahtta kalan ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth dün son yolculuğuna uğurlandı. Haberglobal'de yer alan habere göre dünya medyası günlerdir Kraliçe'nin ölümüyle çalkalanırken, Kraliçe ile ilgili bilinmeyen pek çok ayrıntı da ortaya çıktı.
MUZU ÇATAL VE BIÇAK OLMADAN YEMEZDİ
Kraliçe II. Elizabeth'in en önemli özelliklerinden biri hayatı boyunca muzu hiçbir zaman kabuğunu soyarak, direkt olarak yememesiydi. Eski kraliyet şeflerinden biri Kraliçe'nin muzu her zaman bıçakla kesip çatalla yediğini, hiçbir zaman ısırarak muz yemediğini iletti.
EHLİYET ALMADI
Kraliçe II. Elizabeth iyi bir şofördü. Araba kullanmak için hiçbir zaman yazılı bir sınava girmedi. Kraliçe'nin Birleşik Krallık'ta halka açık yollarda araç kullanmak için ehliyet sahibi olması gerekmeyen tek kişi olduğunu biliniyor.
ÖZEL TARİFLİ YUMURTASI OLMAZSA OLMAZIYDI
Sabah kahvaltılarında yumurta tüketmeyi çok seven Kraliçe II. Elizabeth'in özel bir yumurta tarifi vardı. Kraliçe'nin eski çalışanlarından birinin verdiği bilgilere göre pişmeye yaklaşan yumurtanın içine limon kabuğu ve Hindistan cevizi yağı eklettiriyordu. Hindistan cevizi ve yumurta kabuklu yumurta Kraliçe'nin kahvaltıda en sevdiği şeydi.