Jaguar’lı çifte cinayet davasında olay yerinde keşif kararı
BÜYÜKÇEKMECE’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.Abone ol
Büyükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Adalet Bike ve erkek arkadaşı Gökhan Denli'yi öldürdüğü iddia edilen Bike'nin eşi Mahmut Bike ve ağabeyi Selahattin Erbek'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.
Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Bike katılamadı. Sanıkların avukatları olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 7 Ekim 2022 tarihinde olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan sanık Selahattin Erbek'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.