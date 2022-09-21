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TOKİ'den tapusunu hemen almak isteyenlere indirim kampanyası! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOKİ'den tapusunu hemen almak isteyenlere indirim kampanyası! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirtti.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak." ifadesini kullandı.

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