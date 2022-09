Bu besinler sayesinde açlığınız aklınıza bile gelmeyecek!Kısa süre içinde incecik olacaksınız

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız hem spor yapmalı hem de dengeli beslenmelisiniz. Beslenme listenize, sizi uzun süre tok tutacak besinlerin olması çok önemlidir. Böyle gün içinde uzun süre açlığınızı hissetmeyecek ve fazla kalori alımının önüne geçmiş olacaksınız. İşte sizi tok tutacak besinler...

Kilo vermek istiyorsanız, sizi uzun süre tok tutan yiyecekleri tüketmeniz yararınıza olacaktır. Hem bu sayede kilo verme süreciniz hızlanmış olacak, hem de açlık krizlerinizin önüne geçmek için tüketebileceğiniz sağlıklı birçok seçeneğiniz olacak. Hem sağlıklı olan hem de gün boyu tok tutan bu besinler sayesinde gün içerisinde aldığınız kalori miktarını da azaltabilirsiniz. Bu besinleri sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım...

Beyaz et, kırmızı et

Protein içeriği bakımından zengin olan besinler, vücudunuzdaki kasların hızlıca gelişmesini sağlar. Beyaz et, kırmızı et gibi et ürünlerinden oluşan proteinli besinler, gün içinde daha enerjik olmanıza ve uzun süre açlık hissetmemenize yardımcı olur. Proteinli besinleri tüketmek metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Protein içerikli besinlere diyet listenizde yer verdiğiniz zaman ani açıklık krizlerinin de önüne geçebilirsiniz.

Badem, ceviz

Diyet yaparken, ani açlık krizlerinde sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek gün boyu vücudunuza enerji verir. Özellikle ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar barındıran atıştırmalıklar ara öğün olarak tüketildiğinde tok hissetmeniz konusunda size destek olur. Her gün 5-6 adet ceviz ya da badem tüketmek midede yaşanan açlık hissini hızlıca giderir ve ani gelen açlık krizlerinin önüne geçer. Ceviz ve badem içerdiği besin lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Yulaf

Yulafın sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Ayrıca kilo verme süreçlerini de oldukça kolaylaştırır. Yulaf ezmesi tok tutan özelliği sayesinde açlığı hemen bastırır. Bu sayede kilo verme sürecinizi hızlanmış olur. Antioksidan özellikleri sayesinde sinir sisteminin de sağlıklı çalışmasına yardımcı olan yulaf ezmesi, stres, sinir, endişe, hatta depresyondan koruyucu bir etkiye de sahiptir. Diyet listelerinde büyük bir çoğunlukla mutlaka yer alan yulaf ezmesi bağırsakları da çok hızlı çalıştırır.

Avakado

Avokado, diyet listelerinde en sık yer alan meyveler arasında ilk sıralarda yer alır. Avokado, içerisinde bulunan bol miktardaki vitaminler sayesinde sağlığa oldukça faydalıdır ve kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Avokado tüketerek bölgesel yağlarınızı daha kolay ve hızlı bir şekilde yakabilirsiniz. Her gün 1 adet avokado tüketerek, midenizde doygunluk hissi sağlayabilirsiniz. Ayrıca metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz.