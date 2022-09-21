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Sosyal medyada para toplamak için çocuklarına çamaşır suyu içirdi!

Sosyal medyada para toplamak için çocuklarına çamaşır suyu içirdi!

Cani annenin para için yaptığı şey akıllara durgunluk verdi. Sosyal medyada kullanıcılardan para yardımı talep etmek isteyen bir anne, çocuklarının yemeğine çamaşır suyu katarak hastanelik etti.

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Cani anne vahşette çıta yükseltti. Tayland’d Nattiwan Raakunjet isimli kadının, sosyal medyadan bağış yoluyla para kazanmak için çocuklarının yemeklerine çamaşır suyu koyduğu ortaya çıktı

Yerel medya tarafından “çamaşır suyu anne” olarak lakap takılan kadın olayın ortaya çıkmasından sonra gözaltına alındı. Kadının suçlu olduğuna kanaat getiren hakim Raakunjet’e idam cezası verdi.

Çocuklar kan kustu ama...

Olay hastanedeki doktorların dikkati sayesinde ortaya çıkarken, mide ağrısı çeken ve kan kusan çocuğun annesi, 4 yaşındaki çocuğun sadece deniz ürünlerine alerjisi olduğunu söylemesiyle şüphe çekti. Çocuğun hastalığının alerjik bir tepkime olmadığını aksine bir enfeksiyon sebebiyle oluştuğunu açıklayan doktorlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

2019 yılında da kızı zehirlenerek ölmüş

Yapılan inceleme sonucunda kadının 2019 yılında bir kız çocuğunun daha gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Soruşturma derinleştirilirken sorgulanan kadın iddiaları reddetti. Thammasat Üniversite Hastanesi’nde görevli uzmanlar yapılan otopsi sonucunda küçük kız çocuğunun da iç organlarında kanama meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Fotoğraflarını çekip yardım kampanyası başlattı

Cani annenin çocukların hasta halde fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan “yardım kampanyası” başlattığı ve bu sayede para kazandığı da öğrenildi. Küçük kızın 2019’da öldüğü ve sonraki olayın da 2020’de meydana geldiği belirtildi.

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