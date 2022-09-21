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Kadın olan Çukur'un Timsah Celil'inden önce sütyensiz sonra da bikinili poz geldi

Kadın olan Çukur'un Timsah Celil'inden önce sütyensiz sonra da bikinili poz geldi

SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'da Timsah Celil karakteri ile yıldızını iyice parlatan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu. Şimdilerde daha sakin bir hayatı tercih eden ve Meli Bendeli adını alan oyuncu setlere de ara verdi. Kadın olan Timsah Celil'in pozları da olay oldu. Önce sütyensiz sonra da bikinili pozlar paylaşan oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

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Show TV'de yayınlandığı her bölümü ile büyük ses getiren dizi Çukur'un ünlü ettiği isimlerden biri de dizide Timsah Celil karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz oldu. Dizide sert tavırları ile dikkat çeken oyuncu geçtiğimiz aylarda ameliyatla kadın olduğunu ve bir sürü operasyon geçirdiğini söylemişti. Kadın olduktan sonra setlere ve diziler ara veren oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Kadın olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden ve oyunculuktan elini eteğini çeken Timsah Celil Meli Bendeli adıyla son günlerde ard arda ilginç paylaşımları yapıyor. Kendimi buldum, ruhumu özgür bıraktım diyen Timsah Celil geçtiğimiz günlerde sütyensiz bir pozu ile dikkatleri çekmişti. Şimdi ise Ayvalık'ta tatil yapan oyuncu siyah bikinisi ile poz verip sosyal medyad hesabında paylaştı. 

Siyah bikinili pozunu paylaştı

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bendeli son olarak bikini giydi ve bikinisiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğesine sundu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz, cinsel kimliğini saklamıyor. 33 yaşındaki oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

Cinsiyet değiştirip kadın olan Ahmet Melih Yılmaz eskiden böyle görünüyordu

2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

''Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı" diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" demişti.

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