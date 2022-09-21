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Jorge Jesus'un Arda Güler planı! Kısa süre icinde İstanbul'a getiriyor

Jorge Jesus'un Arda Güler planı! Kısa süre icinde İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'in fiziksel gelişimi için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun antrenörünü Türkiye'ye getiriyor.

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Bu sezonki maçlarda genç oyuncunun çok az süre alması tartışma konusu oldu. Takıma oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Jesus'un tek eleştiri noktası Arda Güler'in az oynatmasıydı.

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler için önemli bir çalışma başlattı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyeti sonrası Arda hakkında "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil" açıklamasını yapmıştı.

Arda Güler'e özel hoca

Sporx'in haberine göre Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'den Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirildi.

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