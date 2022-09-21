Bölge halkı 'korku mağarası' adını verdi Malatya'da bugüne kadar dibini gören olmadı

“Bölge halkı korkudan ziyaret edemiyor”

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu kaydeden Kurt, “Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara” diye konuştu.