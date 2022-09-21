BIST 3.253
DOLAR 18,32
EURO 18,18
ALTIN 986,06
HABER /  POLİTİKA

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin yargılanan CHP İlçe Başkanı hakkında beraat

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin yargılanan CHP İlçe Başkanı hakkında beraat

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ile partililer de izleyici olarak katıldı.

Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonunda ayakta kaldıkları ve duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan dışarı çıkardı.
Duruşmada taraf avukatlarının son sözleri alındı. Sanık Suat Özçağdaş ise, atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Mahkemeden beraat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'boş arsanın karşısını fotoğrafladığı, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delil bulunmadığı, suça konu olan yerin aleni açık alan olduğu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek olduğu' gerekçesiyle Özçağdaş hakkında beraat kararı verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir aylık evli çiftten kötü haber! Burcu Binici rapçi eşini tek kalemde sildi
Bir aylık evli çiftten kötü haber! Burcu Binici rapçi eşini tek kalemde sildi
Çorum'da feci olay! İlk eşini arayıp söyledi ekipler balkondan girdi manzara dehşete düşürdü
Çorum'da feci olay! İlk eşini arayıp söyledi ekipler balkondan girdi manzara dehşete düşürdü
Telefon alacaklar dikkat: İşte 2022'nin en hızlı Android telefonları
Telefon alacaklar dikkat: İşte 2022'nin en hızlı Android telefonları
Bu besinler sayesinde açlığınız aklınıza bile gelmeyecek!Kısa süre içinde incecik olacaksınız
Bu besinler sayesinde açlığınız aklınıza bile gelmeyecek!Kısa süre içinde incecik olacaksınız
Youtube, AK Parti'li Özşavlı'nın 'Ermeni soykırımı' iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi
Youtube, AK Parti'li Özşavlı'nın 'Ermeni soykırımı' iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi
14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat dövdü görüntüler isyan ettirdi
14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat dövdü görüntüler isyan ettirdi
Kadın olan Çukur'un Timsah Celil'inden önce sütyensiz sonra da bikinili poz geldi
Kadın olan Çukur'un Timsah Celil'inden önce sütyensiz sonra da bikinili poz geldi
Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği 107 milyon TL'lik ihale! İYİ Partili Andican'ın açıklamasına Bedri Yaşar'dan cevap
Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği 107 milyon TL'lik ihale! İYİ Partili Andican'ın açıklamasına Bedri Yaşar'dan cevap
Sosyal medyada para toplamak için çocuklarına çamaşır suyu içirdi!
Sosyal medyada para toplamak için çocuklarına çamaşır suyu içirdi!
Bir döneme aşklarıyla damga vurmuşlardı! Yonca Evcimik'ten eski eşi hakkında şok eden itiraflar
Bir döneme aşklarıyla damga vurmuşlardı! Yonca Evcimik'ten eski eşi hakkında şok eden itiraflar