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Çorum'da feci olay! İlk eşini arayıp söyledi ekipler balkondan girdi manzara dehşete düşürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da feci olay! İlk eşini arayıp söyledi ekipler balkondan girdi manzara dehşete düşürdü

ÇORUM'dan son gelen haber korkunç! Genç bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu.

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İddiaya göre, İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki ruhsatsız tabanca ile Battal A'ya ateş eden İlknur A, ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

F.B'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A'yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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