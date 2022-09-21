Bir aylık evli çiftten kötü haber! Burcu Binici rapçi eşini tek kalemde sildi

Ünlü oyuncu Burcu Binici geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu rapçi Tankurt Manas ile ayrıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarından eşini sildi.

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2010 yılında STAR TV ekranlarında yayınlanan, bir döneme damga vuran Düriye'nin Güğümleri adlı dizide 'Huriye' karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burcu Binici Sen Anlat Karadeniz, Hayat Mucizelere Gebe, Türk Malı gibi ünlü dizilerde rol almıştı.

Daha önce ihanete uğramıştı

Şimdilerde Oktay Kaynarca'nın oyuncu kadrosuyla ses getiren ATV ekranlarında yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol almak için hazırlanan ünlü oyuncu rap dünyasının ünlü isimlerinden Tankurt Manas ile evlilik kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Daha önce kendisi gibi oyuncu Ahmet Kayakesen ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda giden aşkları ihanetle biten Burcu Binici uzun bir süre kimseyle aşk yaşamamıştı. Binici uzun bir süre sonra kalbinin kapılarını ünlü rapçiye açmıştı.

"Sıfır şaka" notuyla duyurmuşlardı

Aradığı aşkı rapçi sevgilisinde bulan güzel oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Tankurt Manas ile ağustos ayının sonunda Beşiktaş evlendirme dairesinde mutluluğa 'evet' demişti. Evlilik kararlarını sosyal medya hesaplarından duyuran çift evlilik haberlerini sevenlerine yine sosyal medya hesapları üzerinden "Sıfır şaka" notuyla duyurmuştu. Taze evli çift hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Bir ay olmadan ayrılmışlar

Sessiz sedasız dünyaevine giren Burcu Binici ve Tankurt Manas'ın daha evliliklerinin birini ayını bitirmeden ayrıldıkları iddia edildi. Ünlü isimler sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı. İkilide ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama gelmedi.