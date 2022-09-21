Beşar Esad Doğu Perinçek'e 'gelme' dedi! Perinçek'in Ethem Sancak'la yapacağı ziyaret iptal oldu

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in, işadamı Ethem Sancak'la birlikte Şam'a yapacağı ziyaret, Suriye yönetimi tarafından iptal edildi. Ulusal Kanal yayınında konuşan Perinçek, “Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından müdahale geldi. Suriye’ye ‘Önce bizle görüşün sonra Perinçek’lerle görüşün’ dediler. Suriye de Türkiye’yle ilişki kurmak istediği için bu talep karşısında ertelemiş olabilir” iddiasında bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen ay yaptığı “Muhalif Suriyelilerle rejim arasında barış için destek oluruz” açıklaması sonrası, Suriye’nin davetiyle Vatan Partisi olarak bir heyet halinde Şam’a gidip rejimle görüşeceklerini açıklamıştı. Perinçek, heyette, AK Parti’de disipline sevk edilmesi sonrası istifa ederek Vatan Partisi’ne katılan işadamı Ethem Sancak’ın da olacağını duyurmuştu.

Ziyareti Şam yönetimi iptal etti

Perinçek'e Suriye'den kötü haber geldi. Perinçek'in Şam ziyareti, Esad Yönetimi tarafından iptal edildi. 2015’te Perinçek’le görüşen Beşar Esad’ın tutum değişikliğinin nedeninin, Şam rejimi ile Türkiye arasında istihbarat birimleri seviyesinde başlayan görüşmeler olduğu iddia edildi.

'İstihbarat başkanları görüşüyor'

Reuters, geçen hafta, Türkiye ve Suriye kaynaklarına dayanarak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük’ün birden fazla kez görüştüğünü haberleştirmişti. Hande Fırat da son dönemde Türkiye ile Şam istihbarat örgütlerinin görüşme trafiğinin hızlandığını yazmıştı.

Amerikancı kanat müdahale etti

Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı yayında ziyaretin bir süre ertelendiğini ve bunda “hükümet içindeki Amerikancı unsurların” rol oynamış olabileceğini söyledi. Şam’ın erteleme gerekçesi olarak Esad’ın bazı yurtdışı ziyaretlerini gösterdiğini söyleyen Perinçek ayrıca, “hükümet içindeki Amerikancı kanat” tarafından Şam yönetimine “önce bizimle görüşün sonra Perinçek’lerle” dayatmasının yapıldığını öne sürdü.

Türkiye’yle ilişki kurmak isteyen Şam yönetiminin de bu talebi kabul etmiş olabileceğini söyleyen Perinçek, herhangi bir tarih vermediği ziyaret sırasında bunu Şam idaresine soracağını söyledi.