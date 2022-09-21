Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT ve asgari ücrete zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. Asgari ücrete zam sinyali veren Bakan Bilgin, EYT'ye ilişkin de düzenlemenin sürdüğünü belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Bilgin "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız." dedi. Bilgin şöyle devam etti:

-"Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."

-"Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız."