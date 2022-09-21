Fenomen Ece Ronay bikinisi ile ateş etti, sosyal medya yıkıldı: "Offf offf yandı buralar"

Fenomen Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz iddiaları yüzünden davalık olmuştu. Taciz davası ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ronay, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Oğlu Miran'ı kucağına aldıktan sonra eski formunu kısa bir sürede yakalayan ünlü isim derin göğüs dekolteli bikinisi ile" Offf offf yandı buralar" dedirtti. İşte ünlü fenomenin yürek yakan o paylaşımları...

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay 'Git Çatla' şarkısına çektiği klipte kendisine eşlik eden Mehmet Ali Erbil'in klipten sonra "beni taciz etti" diyerek mesajları ifşalaması magazin gündemine damga vurmuştu. Taciz iddiaları ve Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikket çekmeye devam ediyor.

Bikinisi ile ateş etti, sosyal medya yıkıldı:

Geçtiğimiz yıl hamile kalan ve nikah masasına oturan Ece Ronay, oğlu Miran'ı kucağına aldıktan sonra kısa sürede hamilelik kilolarından kurtuldu. Fit vücudu ve güzelliği ile büyüleyen ünlü isim kameraların karşısına geçerek derin göğüs dekolteli bikinisi pozlar verdi. Sosyal medya hesabı Instagramda takipçileri ile tatil pozlarını paylaşan Ronay'ın gönderisi kısa sürede binceler beğeni alırken, kullanıcılar sayısız yorumlarda bulundu.

"Offf offf yandı buralar"

Hamilelikten sonra eski formunu yakalayan Ece Ronay soluğu tatilde aldı. Güzel ismin paylaştığı tatil pozlarının altına takipçileri, "Offf offf yandı buralar", "Yapmaaa yanar buralarrrr", "Diyarbakır değil sanki İzmirlisin", "Fiziğe güzelliğe bak taş gibi" yorumlarda bulundular.

İşte Ece Ronay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları;

Mehmet Ali Erbil'in geri dönüşü olaylı oldu

Türk televizyon tarihinin en ünlü sunucusu ve komedyeni Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz senelerde kaçış sendromu hastalığı yüzünden bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Eski sağlığına kavuşan Mali, o dönem şarkıcılığa soyunan Ece Ronay 'Git Çatla' şarkısına çektiği klipte yer aldı. Klibin yayınlanmasının ardından 'taciz' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil "beni taciz etti" diyerek mesajları ifşaladı ve ikili davalık oldu.

Ronay dilenci dedi, Erbil dava açtı

Taciz iddialarının ardından davalık olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil arasında sular durulmuyor. Daha önce tiktok yayınları yapan fenomen Ece Ronay hakkında "TikTok’ta dileniyorsun" diyen Erbil daha sonra Tiktok hesabı açarak yayınlar yapmaya başlamıştı. Erbil'in canlı yayın sırasında hediyeler istemesi, dil çıkarması sosyal medyaya damga vururken davalı olduğu Ece Ronay adeta ateş püskürmüştü. Ronay yaptığı paylaşımda, "Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Ali Erbil ise Ece Ronay'dan kendisine 'dilenci' dediğini öne sürerek saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in avukatının savcılığa suç duyursunda bulunması üzerine ünlü isimler tekrardan davalık oldular.