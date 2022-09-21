Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı dava için toplanma ve basın açıklaması yasağı geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu Adliyesi'nde görülecek. İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi gündemde... Dava öncesi, adliyenin bulunduğu Kartal ilçesi Emniyet Müdürlüğü, Kartal Kaymakamlığı'ndan "toplanma ve basın açıklaması yapılması yasağı" istedi. Kartal Kaymakamlığı da yasak getirdi. Hakimin İmamoğlu'nu mahkemeye başka bir kapıdan alma kararı sonrası İmamoğlu, duruşmaya katılmama kararı aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava öncesi, Kartal'da toplanma ve basın açıklaması yapılması yasaklandı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanırken, "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" gerekçe olarak gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Duruşmaya katılım çağrıları yapıldığından...

"Duruşmaya katılım için yoğun çağrılar yapıldığı ve katılımın yüksek olacağı düşünüldüğünden bu durumun kamu düzeni ve kamunun esenliğini bozabileceği değerlendirilmektedir. Anadolu Adliyesi yerleşkesinde ve civarında toplanacak grubun eylemlerinin, basın açıklamasına ve gösteri olaylarına dönüşerek adliyede devam eden duruşmaları ve işleyişi olumsuz etkileyeceğinden, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla valilik oluru ile belirtilen yerler dışında 21.09.2021 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yapılmasının yasaklanması hususunu olurlarınıza arz ederim."

İzleyiciler adliyeye alınmıyor

Dava nedeniyle polis Anadolu Adliyesinde yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Sivil araçların adliye otoparkına girmesine müsaade edilmiyor. Davayı izlemek için adliyeye gelenler de içeri alınmıyor. Canan Kaftancıoğlu da davayı izlemek için gelenlerin adliyeye alınmamasına sosyal medyadan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!"