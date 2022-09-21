Cem Belevi'nin arılı kolyesi daldan dala konuyor! Yeni sevgilisi o kolyeyle İrem Dericiye adeta nisbet yaptı

İrem Derici ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılan ünlü şarkıcı Cem Belevi İrem Derici için aldığı kolyeyi yeni sevgilisine taktı! Belevi'nin yeni sevgilisi o kolyeyle İrem Derici'ye kolyeyle adeta nisbet yaptı

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Kalbimin Tek Sahibine, Zorun Ne Sevgilim, Dantel şarkıları ile Türkçe pop müziğine damga vuran ünlü şarkıcı İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile 2021 yılının haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel giden ilişkileri ile herkesi kendilerine hayran bırakan çift bir süre sonra ihanet iddiaları nedeniye aşklarını noktalandırmışlardı.

Cem Belevi'nin ihanetleri bitmemişti

Uzun süre ayrı kalan ikili ayrılığa daha fazla dayanamayarak geçtiğimiz Mart ayında ayrılıklarının 96. gününde Cem Belevinin gönderdiği güller eşliğinde barışmışlardı. Bu mutululuğu da uzun sürmeyen çift Cem Belevi'nin ihaneti ile ikinci şansı verdikleri aşklarını olaylı bir şekilde bitirmişlerdi.

İrem'den sonra yeni aşka yelken açtı

Derici'nin ayrıldığı sevgilisi Belevi hakkında "Bana çöp sormayın", "Çeyrek popçu" sözleri uzun süre gündemlerden düşmemiş bazı ünlü isimlerden destek alırken bazı ünlü isimler tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Cem Belevi ise ilişkilerinin daha önce zaten bittiğini iddia etmiş ve Derici'yi daha da sinirlendirmişti. İrem Derici ile yaşadığı aşk sayesinde kaybettiği şöhreti tekrardan yakalayan Cem Belevi bir süre sonra Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu, oyuncu 34 yaşındaki Bircan Bali ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Önce İrem Dericiye hediye etti, şimdi de yeni sevgilisine...

Belevi2nin yeni sevgilisi Bircan Bali'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım görenlerin ağzını açık bıraktı. İlişkileri sırasında Cem Belevi'nin İrem Derici'ye aldığı arılı kolyeyi takan Bircan Bali o kolyeyle çekindiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabına ekledi.

İhanetli ayrılıktan sonra İrem Derici'nin kolyeyi Cem Beleviye geri iade ettiği bilinirken Belevi arı detaylı kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye hediye etti. Bali, kolye ile yaptığı paylaşımının altına "Arı bal alacağı çiçeği bilir" notunu düştü. Ünlü simin o paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte Bircan Bali'nin paylaşımı...