Mehmet Ali Erbil'den ağızları açık bırakan evlilik açıklaması! "Öğleden sonra gider aldatırdım" dedi ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde Tiktok fenomeni Ece Ronay'la davalık olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün katıldığı bir programda eski evlilikleri ile ilgili dedikleri ile herkesi şaşkına uğrattı.

Abone ol

Geçtiğimiz senelerde kaçış sendromu hastalığı nedeniyle usun süre tedavi gören ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Tedavisinden sonra Tiktok fenomeni Ece Ronay'ın klibinde oynayarak gündemlere geri dönen ünlü isim geçtiğimiz haftalarda son dönemin en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Tiktok'a adım atmıştı.

İkinci defa davalık oldular

Tiktok hesabı açtığını İnstagram hesabı üzerinden video ile duyuran Mehmet Ali Erbil videoda yaptığı dil hareketleri ve takipçilerinden hediye istemesi üzerine taciz iddiaları ile davalık olduğu Ronay tarafından "Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye." yorumları almıştı.

Erbil bu yorumun üzerinden uzun bir süre sonra 2021 yılında klibinde oynadığı ve taciz iddiaları ile davalık olduğu Ece Ronay'ın kendisine 'dilenci' yorumunda bulunduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü isimler tekrardan davalık oldukları için gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Her zaman çok eşliydim" dedi bombayı patlattı!

Mehmet Ali Erbil bu defa Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programına konuk oldu. Erbil özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Evliliklerinde çok hata yaptığını söyleyen Erbil herkesi şok ederek 'her zaman çok eşli' olduğundan bahsetti.

Ünlü isim "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim. Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım. Keşke yapmasaydım dediğim oldu. Eşime çok aşıktım. Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, ağlayarak uyanırdım, sarılırdım. Öğleden sonra gider aldatırdım." diyerek ilk evliliğinde bahsetti.

İlişkilerinde sorununun nedenini açıkladı

Erbil daha sonra "Ben küçükken çok travmalar yaşadım anne-baba arasında. Anne-baba sevgisi görmedim gibi bir şey. Anne ve üvey baba olduğu için zor bir çocukluk geçirdim. Bu yedekleme duygusu bence. Devamlı sevgide, ilişkide yedekte birini bulundurmaya çalışıyorum. Bunu hiçbir doktora da söylemedim kendi kendime çözdüm bunu. Hepsi de çok seviyordu beni, çok aşıktılar... Aşık olunmayacak adam mıyım..." sözleriyle ilişkilerindeki sorunun nedeninden bahsetti.