Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerin ismi belli oldu! Babası haberi inşaatta aldı
IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi. Teröristleri taciz atışı sonucu istimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit Muhammed Karaçam'ın acı haberini babası çalıştığı inşaatta öğrendi.Abone ol
Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce taciz atışı yapıldı. Saldırıda 2 askerimiz yaralanırken, 1 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerin kimliğini açıkladı. Saldırıda şehit olan Muhammed Karaçam, Çorumlu...
Şehit ateşi Çorum'a düştü
İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu haberi, Çorum Sungurlu'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı.
Şehit Muhammed Karaçam’ın baba evine Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşinin olduğu öğrenilen Muhammed Karaçam’ın cenazesi perşembe günü memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verilecek.
Yaralı askerler hastanede
TSK açıklamasında Kuzey Irak'taki saldırıda 2 askerin de yaralı olduğu bildirildi. Açıklamada yaralı askerlerin isimleri yer almazken, tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker Muhammed Karaçam için bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.