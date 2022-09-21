Komutan ben yaparım dedi 20 asker fındık bahçesine daldı! Yaşlı anne görünce içi gitti

Oğlu 21 yaşında şehit oldu

Zühre Demiroğlu, oğlunun 21 yaşındayken görev yeri olan İstanbul'da 27 Nisan 1988'de şehit düştüğünü, adının kendisinin de mezun olduğu Ulugeçitkadı köyündeki ilkokula verildiğini söyledi. Eşi Yaşar Demiroğlu'nun da 40 yıl önce vefat ettiğini, yaşamını tek başına sürdürdüğünü anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti:

-"Köyde yalnız yaşıyordum ve bir süre sonra Bartın'a kızımın yanına geldim. Köyde fındıklarım vardı, evime ziyarete gelen jandarma komutanına fındıklarımı toplayamadığımı söyledim.