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Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü! Marmaris yangınını söndürmeye gidiyordu

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü! Marmaris yangınını söndürmeye gidiyordu

KASTAMONU'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine giden yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çardak ilçesi yakınlarında düşen helikopter için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti. Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var'' dedi.

Helikopterin yakıt ikmali için Çardak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğü iddia ediliyor.

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