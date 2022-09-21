Belediyeye şikayet yağınca ortaya çıktı Zonguldak bu zabıtayı konuşuyor

Zonguldak Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir personel, işe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından belediyeden istifa etti.

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İddialara göre Zonguldak Belediyesi'nde 2019 yılında zabıta olarak işe başlayan İ.A.'nın işe yerleştirme gerekçesiyle söz verdiği kişilerden para aldığı öne sürüldü.

Para verdiği öne sürülen bazı kişilerin belediyeye giderek durumdan şikayetçi olduğunun ortaya çıkması üzerine İ.A. istifasını verdi.

"Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz"

İş akdi feshedilen zabıta ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan "Şikayetçi olduğumuzu savcılığa başvurarak işlemi başlattık. Adli süreç nasıl yürür nasıl gider. Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz. Ama çok rahatsız olduk. Bütün belediye rahatsız oldu. Zan altında bırakılıyorsun. İnsanlar kandırmış mı? Paraları alınmış mı? Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz. Bilgilendireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında zabıta olarak işe girmiş" diye konuştu.