Sivas'ın bir aylık suyu kaldı! Belediye Başkanı açıkladı, haftada 1 gün sular kesilecek

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivaslılara kötü haberi duyurdu. Sivas'ın an itibariyle bir aylık içme suyu kaldığını belirten Başkan Bilgin, içme suyu barajlarına su takviyesi yapacak isale hatları bitene kadar Sivas genelinde düzenli su kesintileri uygulanacağını açıkladı.

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Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulundu ve Sivaslılar'a 'su kesintisi yapılacak' haberini verdi.

Barajda yaklaşık 1 aylık su var

Sivas'ta uzun süredir su sorununun gündemde olduğunu dile getiren Bilgin, "Şu an Sivas'a su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine hızlı bir şekilde yatırım programına alınarak projenin ihalesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Şehrin suyunun 3'te birini karşılıyor

Projenin ilk etabı olan 14 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, "İnşallah hızlı şekilde projenin ilk etabını bitirmeyi arzuluyoruz çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su şehrin yaklaşık 3'te 2'sinin ihtiyacını karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su." bilgisini verdi.

Suyumuz o tarihe kadar yetmez

Bilgin, 4 Eylül Barajı havzasının yeteri kadar yağış almadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Biz bu noktada ilk günden itibaren Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmaları hızlı şekilde hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ ile koordineli şekilde yürütüyoruz. İnşallah kasım sonu gibi projenin ilk etabı tamamlanmış olacak ama suyumuz o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi."

Haftada 1 gün su kesintilerine başlayacağız

"Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belirli bir program dahilinde planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz."

Vatandaşlara 'su tasarrufu yapın' çağrısı

Su tasarrufu noktasında vatandaşların dikkatini çekmeye çalışacaklarına değinen Bilgin, su kaynaklarının sınırsız olmadığına işaret etti. Bilgin, Sivas'ın su sorunuyla karşı karşıya kalmaması için projenin önemli olduğuna dikkati çekerek, projenin tamamının gelecek yaz döneminde tamamlanacağını söyledi.