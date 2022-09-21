'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter' sözü artık sizi ilgilendirmiyor! Bu yöntemler sayesinde tek bir sivilceniz bile olmayacak

Birçok insan, uzun yıllar boyunca sivilce sorunlarıyla boğuşuyor. Sivilce çıkarmanın altında birçok farklı sebep yatıyor olabilir. Genetik faktörlerin ile beraber, çevresel koşullar nedeniyle de oluşan ve kötü alışkanlıklarla tetiklenen sivilce oluşumunu engellemenin yollarını sizler için derledik...

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Birçok kişi sivilce probleminden muzdaripken, bazı zamanlarda sivilce çıkaran insanlar da var. Sivilce çıkarmanın nedeni birçok şeye bağlı olabilir. Eğer geçmeyen ve uzun süreli rahatsız edici sivilceleriniz varsa, atında yatan sebebin ne olduğunu öğrenmek için mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Bunun dışında, sivilce oluşumunu engellemek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri sizler için derledik...

Yağ, ölü deri ve diğer maddeler ciltteki gözenekleri tıkadığında sivile oluşumu tetiklenmiş olur. Bazı bakteriler, bu gözeneklerde tıkanarak iltihaplara sebep olabilir. Bundan dolayı sivilcelenmeyi engellemek için doğru temizlik ve doğru nemlendirme işlemi yapmak oldukça önemlidir ancak aşırı yapılan temizlik, tam tersi bir etki oluşturacaktır.

Bölgesel tedavi uygulayın

Eğer sivilce çıkardığınız bölgeler belli bölgelerse, oralar için özel olan tedavi edicileri kullanmalısınız. Ayrıca kullandığınız ilaçların etki etme süreli yaklaşık bir ayı bulacaktır. Bunu bilerek sabırlı olmalısınız. Kremler veya serumlarla sivilcelerinizi tedavi edebilir ya da sivilce çıkarmamak için kullanabilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da aşırıya kaçmanız, cilt sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir.

Yüzünüzü günde iki kere yıkamanız yeterlidir

Çoğu kişi, yüzünü sık sık yıkayarak daha temiz hale getirip sivilcelerinden kurtulacağını ya da sivilce çıkarmayı engelleyeceğini düşünür. Fakat yüzünüzü aşırı yıkarsanız, kaş yapayım derken göz çıkarmış olursunuz. Yüzü aşırı yıkamak cildin kurumasına neden olarak sivilceleri şiddetlendirebilir. Bununla birlikte, yüzün aşırı yıkanması cildi kurutarak aşırı yağ üretimine neden olabilir. Bu daha fazla sivilceye yol açabilir.

Sert temizlikten kaçının

Sert havluyla cildi ovuşturmak gibi yüz temizliğinde yapılan yanlış uygulamalar cilde hasar verir. Bu, cildi tahriş edebilir ve iltihaba neden olarak sivilcelerin daha da kötüleşmesine yol açabilir. Yüzü temizlemek için temiz ellerle nazik bir temizleyici veya yumuşak bir fırça kullanmak, sivilcelerin önlenmesi konusunda size daha iyi destek olabilir.

Saçlarınızı temiz tutun

Saçtaki fazla yağ cilde yayılırsa sivilceleri daha da kötü bir hale getirebilir. Saçı düzenli olarak yıkamak, özellikle saç çizgisine yakın yerlerde sivilce oluşumunu engelleyebilir. Yağ içeren saç bakım ürünleri de kafa ve saç çizgisinde sivilceler çıkarabilir. Bu ürünlerden kaçınmak sivilce geliştirme riskini azaltabilir. Benzer şekilde yastık kılıflarını da sık sık değiştirmek, yüzdeki sivilce oluşumunu azaltmada oldukça etkili olabilir.