'Akşam yatmaz, sabah kalkmaz' denilen kişiler dikkat! Tüm dengeler alt-üst oluyor

Özellikle genç yaştaki kişiler, telefon veya bilgisayar sayesinde gece geç saate kadar uyumadan duruyor. Ancak uzmanların açıklamalarına göre bu durum sağlık açısından oldukça zararlı. İşte geç uyuyan kişileri bekleyen tehlikeler...

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Düzenli uykunun sağlık için büyük önemi olduğu herkes tarafından biliniyor lakin bazı kişiler gece oturmayı gündüz ise yatmayı tercih ediyor.

Uzman isimler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gece uykusunu az alan kişilerin Tip2 diyabet geliştirme riskinin daha fazla olduğunu söylüyor.

Erken kalkmak vücuttaki yağ dengesini koruyor

Geceleri oturup film izleyen veya oyun oynayanlar, gündüzleri erken kalkmakta zorlanıyor ve bu da vücudun dengesini adeta alt üst ediyor. Gece geç saatlere kadar oturan ve gece uykusunu almayan kişiler için uzmanlar Tip 2 diyabet riskine karşı uyarıyor.

Erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıkları bu sayede birçok hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları ortaya çıktı.

Vücudun yağ dengesini koruyor

Vücudun karbonhidrat yerine yağ yakması da vücudun yağ dengesini oldukça önemli bir seviyede koruyor. Bu da erken kalkanların daha sağlıklı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Geç saatlere kadar oturanlar risk altında

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim insanları, gece oturan ve erken yatan iki grubun günlük aktivite modelleri üzerinde incelemelerde bulundu. Bunun yanı sıra vücut kütlesini, bileşimini, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını nefes örnekleri yoluyla değerlendirmeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ise gece geç saatlere kadar oturan kişilerde diyabet riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Tip2 diyabet semptomları

Sık idrara çıkma,

Ağız kuruluğu,

Çok su içme,

Açlık hissi,

Cilt yaralarının geç iyileşmesi,

Kuru ve kaşıntılı bir cilt,

Sık sık infeksiyon gelişmesi,

Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Fakat bu semptomlar zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.

Neler uykusuzluk yapar?

Nefes açıcı ilaçlar-spreyler, kafeinli içecekler, diyet hapları, hastalıklar, yatak odasındaki kötü koşullar gibi birçok etken, uykusuzluğa sebep olabilir.

İdeal uyku süresi ne kadardır?

Yenidoğan bebekler genellikle 16 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çoğu yetişkine de 7-8 saat uyku yeterli olur. Genç erişkinler için ortalama 9 saat uyku yeterli olur. Hamileliğin ilk 3 ayında, kadınların uyku gereksinimi çoğalır. Normal süresinden çalınmış bir uyku süresi, bir tür ‘uyku borcu’ meydana getirir. Vücut, nihayetinde bu borcun geri ödenmesine ihtiyaç duyar. Uykunun yetersiz kalması muhakeme yetisi ya da tepki süresini olumsuz anlamda etkiler. İnsanlar yaşlandıkça uyku süresi giderek azalır ve uyku hafifler. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sık görülen bir sağlık sorunu olarak bilinir.