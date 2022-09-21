Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da tutuklanacakmış! Hadi Özışık çılgın iddiayı yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurumulu Başkanı Hadi Özışık, yazar Sabahattin Önkibar'ın tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de tutuklanabileceği iddiasını yorumladı.

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Yazar Sabahattin Önkibar'ın ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tutuklama kararının çıkabileceği iddiası tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'ın tutuklanmamak için uzun zamandır Joe Biden ile diyalog zemini aradığını ileri süren Önkibar, ABD'nin Türkiye'den büyük siyasi tavizler alabileceğini savundu.

"ABD'nin aradığı bir isim asla ayakta kalamaz"

Önkibar, "Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmeyi önemsemesi Halkbank malvarlığı ve Sezgin Baran Korkmaz davası konularında seçim öncesi bir sürpriz yaşamamak içindir. Erdoğan ya da damadı için bir anda tutuklama kararı çıkabilir ki öyle bir şey Erdoğan'ı siyaseten o dakika bitireceği kesindir. Çünkü ABD'nin aradığı bir isim asla ayakta kalamaz." dedi.

Önkibar'ın hezeyanlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurumulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

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