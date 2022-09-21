İBB duyurdu sürücüler dikkat! Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

Pırıl pırıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız kozmetik ürünlerini bırakıp bunları deneyin

Evlilik yolunda giden aşklarını bakın ne için bitirmişti! Melisa Aslı Pamuk meğer fallara inanamış

'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter' sözü artık sizi ilgilendirmiyor! Bu yöntemler sayesinde tek bir sivilceniz bile olmayacak