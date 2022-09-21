BIST 3.269
DOLAR 18,33
EURO 18,17
ALTIN 985,30
HABER /  GÜNCEL

İBB duyurdu sürücüler dikkat! Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu sürücüler dikkat! Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden sürücüleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Galata ve Atatürk köprülerinin belirli saat aralıklarında kapatılacağı duyuruldu.

Abone ol

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar ve soğuk fena geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası alarm veriyor bu geceye dikkat İstanbul, Ankara, İzmir...
Foto Galeri Kar ve soğuk fena geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası alarm veriyor bu geceye dikkat İstanbul, Ankara, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pırıl pırıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız kozmetik ürünlerini bırakıp bunları deneyin
Pırıl pırıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız kozmetik ürünlerini bırakıp bunları deneyin
Acelem var hemen 3 kilo vermem lazım diyorsanız Şeyda Coşkun'un yumurta diyeti listesine bakın
Acelem var hemen 3 kilo vermem lazım diyorsanız Şeyda Coşkun'un yumurta diyeti listesine bakın
Evlilik yolunda giden aşklarını bakın ne için bitirmişti! Melisa Aslı Pamuk meğer fallara inanamış
Evlilik yolunda giden aşklarını bakın ne için bitirmişti! Melisa Aslı Pamuk meğer fallara inanamış
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü! Marmaris yangınını söndürmeye gidiyordu
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü! Marmaris yangınını söndürmeye gidiyordu
'Dr. Kıyamet' Prof. Dr. Roubini korkuttu uzun ve çirkin resesyon geliyor ülkeler batacak
'Dr. Kıyamet' Prof. Dr. Roubini korkuttu uzun ve çirkin resesyon geliyor ülkeler batacak
Geceleri farkına varmadan dişlerinizi sıkıyorsanız sebebi bu olabilir!
Geceleri farkına varmadan dişlerinizi sıkıyorsanız sebebi bu olabilir!
Sivas'ın bir aylık suyu kaldı! Belediye Başkanı açıkladı, haftada 1 gün sular kesilecek
Sivas'ın bir aylık suyu kaldı! Belediye Başkanı açıkladı, haftada 1 gün sular kesilecek
'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter' sözü artık sizi ilgilendirmiyor! Bu yöntemler sayesinde tek bir sivilceniz bile olmayacak
'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter' sözü artık sizi ilgilendirmiyor! Bu yöntemler sayesinde tek bir sivilceniz bile olmayacak
Belediyeye şikayet yağınca ortaya çıktı Zonguldak bu zabıtayı konuşuyor
Belediyeye şikayet yağınca ortaya çıktı Zonguldak bu zabıtayı konuşuyor
Mehmet Ali Erbil'den ağızları açık bırakan evlilik açıklaması! "Öğleden sonra gider aldatırdım" dedi ortalık karıştı
Mehmet Ali Erbil'den ağızları açık bırakan evlilik açıklaması! "Öğleden sonra gider aldatırdım" dedi ortalık karıştı