İBB duyurdu sürücüler dikkat! Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden sürücüleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Galata ve Atatürk köprülerinin belirli saat aralıklarında kapatılacağı duyuruldu.Abone ol
Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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