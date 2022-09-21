Acelem var hemen 3 kilo vermem lazım diyorsanız Şeyda Coşkun'un yumurta diyeti listesine bakın

Özel bir gün için acilen kilo vermeniz gerekiyorsa bu beslenme diyeti tam size göre. Yumurta ananas diyeti örnek menüsü ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun imzası taşıyor.

Abone ol

Düğün olur, nişan olur, mezuniyet olur... Nedeni fark etmez. Hızlıca kilo vermek istiyorsanız 3 günde 3 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyeti aradığınız şey olabilir. 3 günde 3 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyetini için güçlü bir iradeye sahip olmanız gerektiğini şimdiden söyleyelim. Diyet listesine sadık kalmaktan endişe ettiğinizde bunun sadece 3 gün süreceğini hatırlayın.

Diyette 1. gün: Sabah, Öğle ve Akşam: 15-20 tane çilek veya frambuaz, 1 yemek kaşığı yulaf. Meyvelerin tazelerini kullanmaya özen gösterin ancak mevsim dışında bu diyeti yapıyorsanız dondurulmuş olanlarını da yiyebilirsiniz. Ara öğün: Günde 3 kez 5-6 taze frambuaz veya çilek.

Diyette 2. gün : Sabah, Öğle ve Akşam: 1 adet haşlanmış katı yumurta ve 2 yumurtanın beyazı. Ara Öğün: Günde 3 kez 1 dilim ananas. Ananas dilimlerinin 40 gramı geçmemesine özen gösterin.

Diyette 3. gün : Kahvaltı: 1 dilim light hindi fümenin içerisine 2 tatlı kaşığı light lor peyniri sarın. Dilimleyerek tüketin.

Öğle: 80 gram derisi alınmış yağsız ızgara tavut

Akşam: Mantarlı hindi göğüs sote. 5-6 tane mantarı ve 50 gram kuşbaşı hindi etini doğrayıp soteleyin. Baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Yağ kullanmayın. Ara Öğün: 1 bardak light ayran.

Kilo vermek istiyorsanız bunlara da dikkat edin!

- Hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek: Midedeki doyma hissinin beyne iletilmesi 20 dakika sürer. Bu süre içinde yeterince yesek de beyindeki açlık sinyali açık olduğundan yemeye devam ederiz. Bu da vücudumuzdaki yağ deposunun artması anlamına geliyor.

- Yemek yemeyerek zayıflama: Hiçbir şey yemeden zayıflamak mümkün olabilir fakat yağlarınızdan değil, kas ve vücudunuzdaki sudan kaybedersiniz.

Diyete ara verme: Diyete her ara verdiğinizde diyet yapmama isteği sizde daha çok yerleşecektir.

- Egzersize ara verme: Diyet sırasında yürüyüşleri aksatırsanız kilo vermeniz güçleşir.

- Bilinçsiz zayıflama ilacı kullanmak: Doktor önerisi dışında asla zayıflama ilacı kullanmayın.