Toksik ilişkiniz sizi de yiyip bitirmesin! Toksik insanlardan kurtulmanın yolları

İlişkinizde sizi mutsuz eden ve sürekli stresli hissetmenizi sağlayan bir takım şeyler olabilir. Partnerinizin tavırları sizi günden güne daha çok sıkıntıya sokuyorsa bu yazımızı dikkatle okuyun. Her şeye karışan, sürekli tartışma çıkaran ve hiçbir şeyden memnun olmayan toksik insanlardan kurtulma yollarını sizler için derledik...

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Aşk, zor ve karmaşık bir yapıdır. içinde bulunduğunuz ilişkide kendinizi mutlu ve huzurlu hissetmeniz gerekir. Dünyanın stres ve sıkıntısından, can sıkıcı telaşından çıkıp sevgilinizin yanına gittiğiniz zaman size tatil gibi olması gerekir. fakat zaten hayat bu kadar stresli ve yaşamak oldukça zorken, bir de sevgiliniz sizi sıkıntıya sokuyorsa orada bir problem var demektir. hemen oradan hızlıca uzaklaşmalısınız.

Yaşadığınız bazı ilişkiler yaşam boyu sizi destekler ve geliştirir. Bazıları daha mutlu olmanızı sağlar. Arkadaşlıklar da, aşk ilişkileri de, evlilikler de zaman zaman toksik hale gelebilir. Size en yakın olan kişilerde aranızda yaşanan bu durum çok daha tehlikelidir. Aileniz ve özellikle eşiniz/sevgiliniz gibi en yakınınızdaki kişilerin yaşamınızı pozitif yönde etkilemesi oldukça önemlidir.

Toksik ilişki nedir?

Toksik bir ilişki size her zaman mantıksız ve incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlar getiren, pozitif olana değil negatife yönlendiren, mutluluğun değil sorunların altını çizen karakterdeki kişilerle yaşadığınız ilişkilerdir. Toksik bir ilişki hayatınızı mahvedebilir, psikolojinizi alt üst edebilir.

Toksik ilişkiden kurtulma yolları nelerdir?

Toksik bir ilişkiden nasıl kurtulacağınızı merak ediyorsanız bunun için atacağınız ilk adım, toksik bir ilişki içerinde olduğunuzu anlamak ve bu ilişkiyi stratejik bir şekilde sınırlandırmak ya da sonlandırmaktır. Bu noktada toksik insanlarla yan yana geldiğinizde hislerinizi dikkate almamalısınız. Eşiniz ya da sevgilinizle toksik bir ilişki içinde olmak yaşam boyu mutsuzluğa açılan bir kapı gibi olabilir.

İletişimi sınırlandırmak

Toksik bir ilişki içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, ilk olarak o insanla iletişiminizi sınırlandırmanız gerekir. Kendinize yönelin ve zamanınızın çoğunu yalnız aktivitelerle geçirin.

Açık konuşmak

Bu noktada her iki kişininde çaba göstermesi gerekecektir. Sevgilinizin fark etmeden ya da fark ederek size verdiği zararı ona anlatmalı ve tepkisini kontrol etmelisiniz. Eğer rahatsız olduğunuz toksik davranışları fark etmeden sergiliyorsa, düzeltmek için elinden geleni yapacaktır. Eğer durum böyle ilerlemiyorsa da ona kapıyı gösterin.

Bu şekilde devam etmeyeceğini anlamak

Aşk ve hayatınızdaki kişi vazgeçilmez olabilir ancak size kalıcı zararlar vermemelidir. Toksik ilişkiler uzun vadede yaşamınızı çürütebilir. Hazır hissettiğinizde o kişiden mutlaka uzaklaşın ve hayatınızın geri kalanını mahvetmeyin.