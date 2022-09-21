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Fahrettin Koca: Onkoloji hastanesi kapanıyor iddiası yalan çıktı

Fahrettin Koca: Onkoloji hastanesi kapanıyor iddiası yalan çıktı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül'de açılacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onkoloji hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Ankara'da yürütülen çalışmalar kapsamında kente ikinci şehir hastanesi kazandırıldı.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi

Yapımına 2013 yılında başlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin çalışmalarında sona gelindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olarak ön plana çıkan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış tarihini verdi.

CHP'li vekilden asılsız iddia

Öte yandan sosyal medyada bir iddia öne atıldı.

Onkoloji hastanesiyle birlikte 5 hastanenin, Etlik Şehir Hastanesi’nin hasta garantisini karşılayabilmesi için kapatılacağı öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapan CHP'li Vekil Gamze Taşcıer, hastanelerin kapatılacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

"Kapatılacak hastanemiz yok"

Bakan Koca ise yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."

Tümörü tedavi eden 6 boyutlu ışın sistemi

Toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısı ise 938 olan şehir hastanesinde, sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece tümöre tedavi verebilen 6 boyutlu ışın cihazı da yer alıyor.

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