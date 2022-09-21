Stefan Kuntz’dan Salih Uçan sorusuna cevap!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Abone ol

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk 4 maçta bir arada olduğu oyuncuları kadroda tercih ettiğini, sakatlık olmasaydı aynı oyuncularla grup maçlarını tamamlamayı planladığını söyledi.

Kuntz, ay-yıldızlı ekibin yarın oynayacağı Lüksemburg karşılaşması öncesinde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Ozan Kabak ile katıldı.

Basın toplantısına aday kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya yanıt vererek başlayan Alman teknik adam, "Öncelikle UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok fazla sayıda oyuncuyla çalışmayı denemek bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk. Kadro tercihi sebebim bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü ekibiyle izlediklerini aktaran Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz oyuncularla ilgili oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren biri. Sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alış-verişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."

Kuntz, sakatlığı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan Merih Demiral'ın da bugün takımla çalışacağını belirtti.

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek"

Göreve geldiğinden bu yana 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kuntz, "Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek. Bu temel görevim ve sorumluluğum. Çünkü burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez ama EURO 2024 elemelerine olur da gidemezsek ikinci bir şansımızı kazanarak, bunu cebimize koymak isterim. O yüzden en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, "Burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Espri anlayışıma çok alışkın değilsiniz. Ondan kaynaklı olmuştur. Orada birazcık iğneleyici bir dokundurma da yapmak istedim." açıklamasında bulundu.

Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçı

Stefan Kuntz, kasım ayında Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. Üç gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. Dört ya da 6 en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız. Nasıl performans gösterebilecekler onları izleme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda. Hazırlık maçı için görüşmelerimiz devam ediyor. İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep’te oynama planımız var. Bize de gelen maç teklifleri vardı. Latin Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika bölgesinden ama yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Avrupalı daha güçlü rakiplerle oynamak istedik."

"Salih Uçan sorusuna cevap!

"Bu bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken."