En iyisi Japonya'da değil, sizin evde yapılıyor! Bu sushi tarifi Japonya'yı evinize dökecek

Japon mutfağının en önemli ve en çok bilinen yemeklerinden bir tanesi olan sushinin evde nasıl yapıldığı oldukça merak ediliyor. Restoranlarda yüzlerce liraya satılan sushiyi evde kendini yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu tarif, Japonya vatandaşlarının rotasını sizin eve çevirecek...

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Sushi tarifi

'Bugün ne yemeği yapacağım?' diye düşünüyorsanız, düşünmekten vazgeçin. Japonya'ın mutfağından gelen bu sushi tarifiyle evdekilere sürpriz yapın. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle enfes bir sushi yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde yapmaya doyamayacağınız bu tarif, vazgeçilmeziniz haline bile gelebilir. Üstelik, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu kadar az malzemeyle böylesine lezzetli bu sushiyi yediğinizde, her gün aklınıza gelecek ve tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Japonya'yı evinize dökecek olan bu sushi tarifi, balığı sevmeyen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz sushi tarifi...

Sushi için malzemeler:

- 1 su bardağı pirinç

- 1 su bardağı su

- 3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

- 1/4 (çeyrek) adet avokado

- 1 adet ufak havuç

- 1 adet badem salatalık

- 50 ml pirinç sirkesi (mirin)

- Salamura somon füme

- Yarım yemek kaşığı şeker

- Yarım yemek kaşığı tuz

Yanında:

- Soya sosu

- Wasabi

Sushi yapılışı:

- Sushi yapmak için ilk önce pirinci ılık su ile yarım saat ıslatın.

- Daha sonra nişastası gidene kadar iyice yıkayın ve 1 bardak sıcak su ile en küçük ocakta tam açık ateşte, sonra suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte pişirin.

- Pirinç pişince bir karıştırın ve üzerine bir peçete kapatıp 15 dakika kadar dinlendirin.

- Sonra pirinçleri cam bir kaba alıp karıştırarak iyice soğumasını sağlayın.

- Küçük bir cezvede 50 ml pirinç sirkesi, tuz ve şekeri eriyene kadar ısıtın, hemen pirinçlere ekleyip 1-2 dakika boyunca sürekli karıştırın, homojen bir şekilde pirinçle karışmasını sağlayın ve ara ara karıştırarak dinlendirip soğutun.

- Avokado, havuç ve salatalığı kürdan gibi ince ince (Jülyen) doğrayın. Bir kaseye su doldurup hazırda bekletin.

- Nori yaprağının parlak kısmı size bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açın.

- Soğuyan pirinci 3 parçaya ayırın, her nori yaprağına pirincin 1/3ü kaşıkla ekleyin, parmağınızın uçlarını su ile ıslatarak pirinci yaprağın yer yerine eşit bir şekilde yayın.

- Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıkları ekleyin.

- Üzerine salamura somonu ekleyin, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkın ve rulo haline getirin.

- Bıçağı suya daldırıp rulonun iki ucundan sarkan parçaları kesin ve isteğinize göre dilimleyerek, yanında soya sosu ve wasabi ile servis edin.

Afiyet olsun...