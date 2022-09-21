Uyurken telefonu yastığınızın altına sakın koymayın! Korkunç tehlike...

Birçoğumuz özellikle gece uyurken telefonlarımızı yastığın altına koyarak uyuyoruz. Ancak uzmanların açıklamalarına göre bu hareket son derece yanlış ve zararlı.

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Teknolojinin artık iyiden iyiye hayatımızın her alanına dahil olmasıyla birlikte yediden yetmişe herkesin elinde telefonlar ve tabletler bulunuyor. Bu cihazlar günün neredeyse tamamı ilgi alanımız altında bulunurken, birçok işimizi. Bu teknolojik aletler sayesinde yapıyoruz ancak ihtiyaçlarımızın yanı sıra. Vakit geçirmek için de en çok kullandığımız cihazlar bazı durumlarda faydadan çok zarar sağlayabiliyor.

Özellikle uykudan önce telefonla vakit geçirenler uykuya dalarken telefonlarını. Genellikle yastığının altına bırakıyor ancak uzmanların açıklamalarına göre bu durum sağlığımız açısından oldukça zararlı.

Bir çok problemin sebebi cep telefonu

Gün için de yaşadığınız birçok problemin temelinde bu yatıyor olabilir. Cep telefonundan yayılan ışık melatoninin yani uyku hormonunun salınımı düşürür. Uykuya dalmanız ve kaliteli bir uyku uyumanız zorlaşır.

Bunun yanı sıra sosyal medyalarda ve mesajlaşma platformlarında zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalini bir hayli yükseltebilir. Vücudunuz gevşemez ve böylede uykuya dalmanız zor hale gelebilir.

İlerleyen zamanlarda da cep telefonuyla uyuyakalırsanız cep telefonundan yayılan radyasyon beyin sağlığınızı olumsuz anlamda etkiler. Bu durumu alışkanlık haline getirirseniz ise sabahları uykusuz, yorgun kalkar, gün içinde hafıza ve konsantrasyon problemleri yaşarsınız.

Bu sebeple yatmayı planladığı saatten (bu saat 23.00-24.00 geçmemesi gerekir) bir saat cep telefonu ile olan ilişkinizi kesin mümkün mertebe vücudunuzdan en az birkaç metre uzak bir mesafeye bırakın. Telefonunuzu kapalı ya da uçak modunda olmasına özen gösterin.

Peki cep telefonu ile olması gerekenden fazla zaman geçirenler, başka hangi tehlikeler ile karşı karşıya kalıyor?

Eklemlerinizde ağrı olabilir

Cep telefonlarıyla devamlı mesajlaşmak veya oyun oynamak, bilek ve parmak eklemlerinizi yorarak ağrılara sebebiyet verebilir.

Meme kanseri riski

Cep telefonları ile devamlı meşgul olmak, cep telefonlarının yaymış olduğu radyasyona maruz kalmayı da yanı sıra getirir. Bu durumda meme kanserinin riskini arttırır.

Zeka gelişimini olumsuz etkileyebilir

Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara istinaden radyasyon yayan cihazlara maruz kalan çocuklarda zeka gelişim seviyelerinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Çocukların ergenlik dönemlerinin son dönemlerine kadar mümkün olduğunca cep telefonu kullanmamaları gerektiği belirtiliyor.