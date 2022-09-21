Feridun Düzağaç paylaştı: Kızını görenler gözlerine inanamadı! "Kral tacını bulmuş, Prensesiyle"

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla bir nesli büyüten ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın kızı Tuya Naz'ı görenler gözlerine inanamadı. 53 yaşındaki Düzağaç, 23 yaşındaki kızı ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında "Canım Kızım" notuyla paylaştı.

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Bir döneme Düşler Sokağı, Alev Alev, Beni Bırakma, FD şarkılarıyla damga vurarak, müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç sosyal medyadaki paylaşımı ile gündeme geldi. Kızı Tuya Naz ile çekildiği fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcının gönderisi kısa sürede gündem olurken bincelerce beğeni ve yorum aldı.

"Kral tacını bulmuş. Prensesiyle"

Çıkardığı şarkılarla bir döneme damga vurarak bir nesli büyüten müzik piyasalarını alt üst eden ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın şarkıları günümüzde de hayranları tarafından sevilerek dinlenmeye devam ediliyor. Ünlü şarkıcı bu kez kızı olan fotoğrafı ile gündeme geldi. İngiltere'nin başkenti Londra’da mimarlık eğitimi alan 23 yaşındaki kızı Tuya Naz ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Düzağaç paylaşımının, "Canım Kızım" notunu düştü. Genç güzeli görenler gözlerine inanamadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altında takipçileri, "Abi depresif şarkılarla bizi üzdün üzdün, ne güzel aile kurmuşsun kendine", Kral tacını bulmuş. Prensesiyle", "Baba Kız Çok Güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.

Kızını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 1995 yılında Sevgi Güryay ile nikah masasına oturdu. Feridun Düzağaç'ın, Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ünlü şarkıcının kızı Tuya Naz büyüdü, kocaman oldu. 23 yaşındaki güzel isim babasının paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.

İşte Feridun Düzağaç'ın o paylaşımı;

Feridun Düzağaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjörlük yapan Düzağaç, 1988'de Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurken dört arkadaşıyla kendi müziklerini üretmek ve kendi şarkılarını yazmak için kurdukları TINI grubuyla şarkı yazmaya başladı. İlk bestesi Özdemir Asaf'ın Lavinya'sı, özel radyoların ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu"sunun ardından bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci şarkı oldu.

2009 yılı Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısının klibi "Yılın Klibi" ödülünü kazandı. 1994 Ocak ayında Sevgi Güryay'la dünyaevine girdi. Usta şarkıcı aynı yılın Aralık ayında babası Salih Mete Düzağaç'ı trafik kazasında yitirdi. 2 Kasım 1999'da kızı Tuya Naz Düzağaç dünyaya geldi.



