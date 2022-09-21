Sivrisineklerin neden bazı kişileri daha çok ısırdığı belli oldu!

Yaz mevsiminin en büyük sorunlarından biri şüphesiz sivrisinekler olarak bilinir. Fakat sivrisinekler kimi insanı oldukça fazla ısırırken kiminin yanına yaklaşmıyor bile. Bilim insanları ise bu durumun nedenini açıkladı.

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Yaz aylarında serinlemek için kapıyı pencereyi devamlı açık bulunduruyoruz fakat bu sefer de sivrisineklerin istilasına maruz kalıyoruz. Sivrisinekler çoğunlukla pek çok kişiye ısırır fakat bazı kişilere konar konmaz ısırmadan uzaklaşır. Bu durumun sebebini bilim insanları açıkladı. Açıklamaya göre sivrisineklerin bazı kişileri ısırmamasının en önemli sebebi ten kokusu ve tendeki nem oranı. İşte bilim insanlarının açıklamalarına göre sivrisineklerin bazı kişileri ısırmamasının diğer sebepleri...

Isırmadan yaşayabiliyor

Hem erkek hem de dişi sivrisinekler diğer canlıları ısırmadan yaşayabiliyor

Fakat bilhassa dişi sivrisinekler, üreme döngülerini tamamlayabilmek için kana ihtiyaç duyuyor! Bu sebeple kişileri ısıran sivrisinekler başta Batı Nil virüsü, Zika virüsü, dang humması ve sarıhumma gibi hastalık ve virüsleri kişilere bulaştırıyor.

Bu sayede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra yaklaşık yüz yıl önce, sivrisineklerin karbondioksite karşı mühim zaafı olduğu keşfedildi! Yine de karbondioksite olan düşkünlükleri, sivrisineklerin sebep bazı kişileri daha fazla ısırdığını açıklamak için yeteli değil. Yani bazı kişileri sivrisinekler için daha çekici kılan başka etkenler de var

Isı, su buharı, nem, görsel sebepler ve en önemlisi koku

Yapılan çalışmalar, bu fiziksel ve kimyasal özelliklerin sivrisineklerin hangi insanı ısıracaklarını seçmelerinde mühim rolü olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında en önemli etken ise koku! Fakat hangi aRomaların sivrisinekleri daha çok cezbettiği net değil.

Buna rağmen indol, nonanol, oktenol ve laktik asit gibi moleküllerin, sivrisineklerin ısırma tercihlerinde mühim olduğu biliniyor. Çünkü yapılan çalışmalarda, sivrisineklerin laktik asidi tespit etmesinin sağlayan kusursuz koku reseptörlerine sahip olduğu tespit edildi. Bazı çalışmalar kapsamında bu reseptörler mutasyona uğratıldı.

Mutasyonlu sivrisineklerin, laktik asidi ve kişiler tarafından yayılan diğer asidik kokuları tespit edemediği görüldü.

Dang ve Zika virüsleri kişilerin kokularını değiştiriyor

Bu sayede, bu virüsleri taşıyan kişiler ve hatta diğer canlılar da sivrisineklerin iştahını kabartıyor! Bu durum, sivrisineklerin virüs ve hastalık yaymalarındaki temel sebeplerden.

Enfekte haldeki kişiler, sivrisinekler için daha cazip. Bu sebeple sivrisinekler tarafından daha çok ısırılıyorlar. Bu sayede, sivrisinekler ısırdıkları başka kişilere bu virüsleri taşımış oluyorlar!

Fakat bu virüsleri taşıyan kişilerin, sivrisineklerin radarından çıkmaları mümkün

Çünkü dang humması ile enfekte olmuş bazı fareler asetofenon salınımının azalmasını sağlayan bir yöntem ile tedavi edildi.

Bunun sonucunda, sivrisineklerin bu farelere ilgisinde azalma gözlendi! Sivrisineklerin hangi kişileri ısırmayı tercih ettiklerini anlamaya yönelik bu çalışmalar, sivrisineklerin sebep olduğu hastalık ve ölümlerin azaltılması adına büyük bir önem taşıyor.