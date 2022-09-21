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Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur tutuklandı.

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SEDAT Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçen pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emiyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

Olur tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından Olur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Emre Olur, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. 

Arnavutluk'ta yakalandı

Elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

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