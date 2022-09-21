Ne çay, ne kahve Bunları okuyunca içecekleri sıcak içmeyi bırakacaksınız!

Kahvaltıda içilen çay, öğlenleri tüketilen kahve ve yemeklerle birlikte içilen çorba gibi içecekleri birçok kişi kaynamaya yakın sıcaklıkta tüketmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak bu durum bir süre sonra dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabiliyor.

Abone ol

Birçok kişi içecekleri çoğunlukla sıcak içmeyi sever. Bu alışkanlık bir müddet devam ettiği taktirde ise bilhassa kötü sonuçlara gebe olabiliyor.

Birçok sağlık çalışanı, yaşanabilecek kötü huylu hastalıkların görülmesinin engellenmesi için sıcak içeceklerin bir miktar soğumaya bırakılmasını öneriyor.

Kanser riski

Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar, sıcak içecekleri severek tüketen kişilerde tüketmeyenlere göre kanser riskinin daha fazla olabileceğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda çayı, kahveyi çok sıcak ve sıcak olacak şekilde içenlere kısa bir deneme yapıldı.

Risk daha fazla

Yapılan denemeler ile birlikte çok sıcak içenler 4,1 kat daha fazla risk taşırken, sıcak içenler 5,5 kat daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi'nden bir klinisyen olan Dr Paul Carter yapılan çalışmalar sonrası sıcak içeceklerin olası risklerine karşı bir bilgilendirmede bulunarak, sıcak içeceklerin çok fazla tüketilmesi haline özafagus kanseri riskinin artabileceğini açıkladı.

Kişinin yemek borusu kısmında meydana gelen ve ciddi şekilde olumsuzluklara neden olan özafaguas kanseri kilo kaybı ve yutma güçlüğü ile ortaya çıkmaya başlıyor.

Özafagus kanserine yakalanma riski taşıyan kişilerde ise Göğüs kemiğinin arkasında ağrı, boğuk ,öksürük, hazımsızlık ve mide ekşimesi, deri altında bir yumru gibi semptomlar görülebiliyor.

Sıcak yiyecek ve içeceklerin zararları nelerdir?

Boğaz ve yemek borusuna zarar verir.

Ağız iltihaplarına yol açar.

Mide kanserine sebebiyet verir.

Gırtlak kanseri riskini arttırır.

Diş enfeksiyonuna yol açar.

Sindirimi zorlaştırır.

Mide ağrısına sebep olur.

Özofagus kanseri nedir?

Özofagus, halk arasında bilinen adıyla yemek borusu, ağız boşluğunu mideye bağlayan, kas yapısında bir tüptür.

Özofagusun gıdalarla temas eden iç yüzeyi yassı epitel (skuamöz) hücrelerle kaplıdır; bu hücrelerin kanserleşerek kontrolsüz çoğalmasına skuamöz hücreli karsinom (yassı hücreli kanser) adı verilir. Bu tür kanserler çoğunlukla yemek borusunun orta ve üst segmentlerinde meydana gelir.

Özafagus kanseri belirtileri nelerdir?

Özofagus kanserinin en sık görülen semptomlarından biri tıkanma hissi ve yutkunma zorluğudur. İlk olarak sadece katı besinlerın tüketilmesinde yaşanılan zorluk, hastalık ilerledikçe sıvıların bile rahatlıkla içilemeyeceği bir hale gelir.

Diğer semptomlar arasında şunlar olabilir: