Devlet Bahçeli klasik otomobille Ankara turu yaptı

MHP'nin resmi Twitter hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ankara yollarında Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde direksiyon salladığı bir video paylaşıldı.

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Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli zaman zaman sert çıkışları ile gündeme gelse de en bilindik özelliklerinden biri yüzük, tesbih ve antika araba tutkusu.

Bahçeli özellikle Volvo marka arabası ile sık sık gündeme geliyor.

Antika arabası ile yollarda

Devlet Bahçeli o büyük tutku ile bağlı olduğu arabasıyla yollardaydı.

Klasik arabasıyla Ankara'da tur atan MHP liderinin o renkli anları partinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Ferdi Tayfur şarkısı dinledi

Tesbihi ve yüzüğü ile o en sevdiği arabasını kullanan Bahçeli'nin videosu ise Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter adlı şarkısı ile servis edilmesi dikkat çekti.

"Bir çadırlık yer bana yeter"

Bahçeli'nin sevdiği sanatçılardan biri olan Ferdi Tayfur'un şarkısında "Bana yurdumun bir köşesinde bir çadırlık yer verin bana yeter." ifadeleri yer alıyor.